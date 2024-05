بالصور: شرطة ذي قار تكرم عمال النظافة في عيدهم بسلال غذائية

2024-05-01 13:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:بمناسبة عيد العمال العالمي، بادرت قيادة شرطة محافظة ذي قار إلى تكريم عمال النظافة في شوارع مدينة الناصرية، من خلال توزيع السلال الغذائية عليهم. وذكر بيان للشرطة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان هذه المبادرة هو تعبير عن تقديرها وامتنانها لعمال النظافة على جهودهم الدؤوبة في الحفاظ على نظافة...

