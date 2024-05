أمطار متفاوتة في ذي قار: الناصرية تتصدر المشهد بينما لم تهطل في الشطرة

2024-05-01 13:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:شهدت محافظة ذي قار يوم امس هطول أمطار متفاوتة في بعض مناطقها، حيث سجلت مدينة الناصرية أعلى كمية هطول للأمطار، بينما لم تهطل الأمطار في قضاء الشطرة. وذكرت هيئة الانواء الجوية في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان مركز المحافظة سجل أعلى معدل هطول للأمطار بكمية بلغت 12...

