2024-05-01 13:18:08 - المصدر: منصة إيشان

اندلعت اشتباكات عنيفة في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بين متظاهرين داعمين للفلسطينيين وآخرين مناصرين لإسرائيل، وفق وسائل إعلام أمريكية. وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أن “المتظاهرين المناصرين لإسرائيل وصلوا إلى الجامعة حوالي الساعة 1:45 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، واقتربوا من معسكر اعتصام داعم للفلسطينيين يتمركز […]

ظهرت المقالة اشتباكات عنيفة في جامعة كاليفورنيا بين طلاب داعمين لفلسطين وآخرين مناصرين لإسرائيل أولاً على Eishan.