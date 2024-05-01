راصد جوي يتوقع استمرار هطول الامطار في 6 محافظات

2024-05-01 13:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأربعاء (1 آيار 2024)، استمرار هطول الامطار خلال الساعات القادمة في 6 محافظات.

وقال الزيادي لـ "بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع أن يواصل تعمق المنخفض الجوي الماطر"، مبيناً أن "هطول الأمطار سيستمر خلال الساعات القادمة في مناطق مختلفة من البلاد".

وأوضح، أن "هناك مدن مرشحة لتساقط أمطار بين متوسطة الشدة الى غزيرة في أجزاء في محافظات الديوانية وواسط وميسان والمثنى والناصرية ومحافظة السليمانية"، مشيراً الى أنه "سيكون في باقي المحافظات أمطار متفاوتة الشدة في نطاقات مختلفة، والتي من المتوقع أن تزداد فجر يوم غد الخميس".

وتابع الزيادي، "ستعاود الامطار يوم الجمعة المقبل في أماكن مختلفة"، لافتا الى أنه "سينحسر المنخفض الجوي مساء يوم الجمعة".



