وزير الصناعة: الطاقة الإنتاجية لمصنع الصب المستمر تبلغ أكثر من 600 ألف طن

2024-05-01 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير الصناعة خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الصب المستمر تبلغ أكثر من 600 ألف طن، فيما أشار الى توقيع أربعة عقود تخص إنتاج الكبريت والأسمدة وكاربونات الصوديوم.

وقال النجم في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح اليوم مصنع الصب المستمر في الشركة العامة للصناعة الفولاذية، حيث إن هذه المرحلة الأولى من المشروع"، مبيناً أن "المرحلة الثانية ستتضمن افتتاح معمل الدرفلة خلال عشرة أشهر والذي أعلنا عنه اليوم".

وأضاف أن "طاقة مصنع الصب المستمر الإنتاجية تبلغ أكثر من 600 ألف طن حيث يعتمد على حديد السكراب، ولاحقاً سيعتمد على الحديد الاسفنجي أو العروق الحديدية التي تنتج، والتي يتم شحنها الى الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة، لإنتاج حديد التسليح"، مقدماً التهاني لـ"جميع العمال العاملين في العالم وفي العراق بشكل عام، والى منتسبي وزارة الصناعة بشكل خاص".

وذكر أنه "تم اليوم توقيع أربعة عقود، اثنان منها تخص كبريت المشراق بإنتاجية إجمالية تبلغ 4 ملايين طن سنوياً، حيث سيتم خلال ثلاث سنوات البدء بالإنتاج"، موضحاً أن "أحد هذه العقود يخص معمل إنتاج كاربونات الصوديوم بطاقة 90 ألف طن في الشركة العامة للزجاج والحراريات، والعقد الأخير يخص معملاً لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية المركبة بطاقة 240 ألف طن في الأسمدة الشمالية".

وأكد "قرب توقيع عقد الزجاج المسطح وعقد القناني"، موضحاً "أننا التقينا اليوم ممثلي إحدى الشركات الصينية التي تنتج ربع إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بالعالم، وتم وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع عقد معهم لإنشاء مدينة صناعية في البصرة"، لافتاً الى أن "مادة الكبريت ستكون أساسية والتي تستخدم في الصناعة الحديدية".

وذكر أن "العقود الأخرى التي أعلنا عنها في مؤتمر البصرة الذي عقد في كانون الأول من العام الماضي، جزء منها قيد الإجراء والآخر تمت إعادة إعلانه لعدم استجذاب عطاءات تفي بالمتطلبات من الناحية الفنية والمالية".

وأفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء، مصنع الصبّ المستمر في الشركة العامة للصناعات الفولاذية بالعاصمة بغداد.