بغداد ترسل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر نيسان

2024-05-01 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصدر في وزارة المالية الاتحادية، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان اليوم او غداً بعد الانتهاء من تدقيق قائمة الأسماء.

وقال المصدر في تصريح تداولته وسائل إعلام كردية، إنه "تم الانتهاء من جميع الإجراءات لإرسال رواتب موظفي الإقليم"، مبينا أن "الرواتب جاهزة ولم يبق سوى استشارة الوزيرة"، متوقعا أن "يتم إرسال رواتب شهر نيسان اليوم أو غدا".

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، كشفت امس الثلاثاء، أسباب تأخر إرسال رواتب شهر نيسان لحكومة إقليم كردستان، مرجحة أن ترسل بغداد الأموال بنهاية الأسبوع الجاري.

وكتبت معروف على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية العراقية كان لديها تعليقات على قائمة رواتب شهر نيسان، فأعادتها إلى حكومة إقليم كردستان لذلك تدقيق الرواتب تأخر".

وأضافت، أنه "من المرجح أن تقوم وزارة المالية العراقية بإيداع رواتب شهر نيسان في الحساب البنكي لوزارة المالية مع نهاية الأسبوع الجاري".



