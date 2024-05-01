تركيا تعتزم عقد "قمة رباعية" تضم العراق بشأن مشروع "طريق التنمية"

2024-05-01 14:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن بلادها والعراق والإمارات وقطر تعتزم عقد "قمة رباعية وزارية" بخصوص مشروع "طريق التنمية" الذي يربط العراق بأوروبا عبر الأراضي التركية، وتشارك فيه أبو ظبي والدوحة أيضاً.

وفي تصريحات أدلاها مؤخراً، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن القمة الرباعية المرتقبة بين الدول المذكورة ستعقد خلال الشهرين المقبلين.

وحول مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بخصوص المشروع نفسه بين الدول الأربع في بغداد، قال الوزير التركي إن "ذلك كان اتفاقاً ثنائياً، لكن بجهود تركية وعراقية شمل أيضاً الإمارات وقطر".

وأضاف أورال أوغلو أن اجتماعات أسبوعية تجري بين مسؤولي كل من تركيا والعراق.

وفيما يتعلق بالخطوات لتنفيذ المشروع، ذكر أورال أوغلو أنهم سيفتتحون مكاتب في العراق وتركيا في إطار المشروع، في الأشهر المقبلة، مشيراً أنه مع تشغيل طريق التنمية سيرتفع حجم التجارة من 20 إلى 30-40 مليار دولار.

وقبل أيام وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية"، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.