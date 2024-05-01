تواصل العمل في مشروع ملعب ديالى الأولمبي

2024-05-01 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تواصل الكوادر الهندسية أعمالها في مشروع ملعب ديالى الأولمبي وبإشراف مباشر من وزارة الشباب والرياضة.

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" مدير عام الدائرة الهندسية عبد الخالق خضر الخفاجي تابع بشكل ميداني سير العمل بمشروع ملعب ديالى الأولمبي الذي يتسع لـ30 ألف متفرج، للاطلاع على مراحل العمل وبحضور دائرة المهندس المقيم والشركة المنفذة".

وتابع البيان أن " العمل وصل الى مرحلة طرق الركائز أسفل أسس الملعب، وتم طرق أكثر من 450 ركيزة بعمق 12 م من أصل 770 ركيزة، فضلاً عن عقد اجتماع بحضور الشركة المنفذة، ومناقشة برنامج تقدم العمل، ومعالجة الحيود في البرنامج من خلال تكثيف الجهود وزيادة ساعات العمل في المشروع".