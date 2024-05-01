الميرنغي ينتظر هدية كتالونية لبدء احتفالات الليجا

2024-05-01 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يستعد فريق ريال مدريد الاسباني، لاحتمالية الاحتفال بلقب الدوري الإسباني يوم السبت المقبل، عندما تقام مباريات الجولة 34 من عمر المسابقة.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، فإن ريال مدريد قرر أن يذهب إلى ساحة سيبليس للاحتفال بلقب الليجا، إذا حسمه السبت المقبل.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 84 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف برشلونة، و13 نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثالث.

وفي الجولة المقبلة، يواجه ريال مدريد ضيفه قادش، بينما يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على جيرونا في ديربي كتالوني مثير.

وحال فاز ريال مدريد بمباراته على ملعب سانتياجو برنابيو، وتعثر برشلونة بالخسارة أمام جيرونا، سيحسم الفريق الملكي اللقب رسميا.

حينها سيصبح رصيد ريال مدريد 87 نقطة، في حين سيحتل جيرونا الوصافة برصيد 74 نقطة، (الفارق 13 نقطة)، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

المصدر: سبورت