2024-05-01 14:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مدير ماء ذي قار اليوم ان مديرية العامة للماء اجلت الدفع بسعر الجديد لحين نصب عدادات الماء في مناطق مدينة الناصرية والعودة الى التسعيرة القديمة . وقال احمد عزيز لشبكة اخبار الناصرية ، ان مديرية العامة للماء وافقت العودة على التسعيرة القديمة الخاصة باجور الماء والمجاري...

