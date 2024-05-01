التجارة الاوكرانية: العراق تعاقد مع شركة اوكرانية "وهمية" لتطوير حقل غازي

2024-05-01 14:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، أن الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط العراقية الشهر الماضي لتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار وهمية ولا تستطيع التعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم. وقال عماد بالك، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزراة النفط صغيرة، وليست قادرة على إنجاز هذا الاستثمار الكبير. وأضاف أنهم ينوون بعد الحصول على عقد الاستثمار العمل على تحشيد شركات أخرى للعمل في الحقل، فهي ليست أهلاً للتعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم. الشركة الأوكرانية التي وقعت معها وزارة النفط عقداً بهدف تطوير حقل عكاز الغازي تدعى يوكرزم ريسورس. نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني قال حينها أثناء رعايته لحفل توقيع العقد بين الوزارة ممثلة بشركة نفط الوسط، شركة نفط الشمال، ودائرة العقود والتراخيص البترولية وبين شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية، وكذلك رعايته لعقد تنازل شركة كوكاز الكورية لصالح الشركة الأوكرانية، إن الجهد الوطني في شركة نفط الوسط قد تمكن في وقت سابق من تشغيل الحقل ضمن الخطة المعالجة لتزويد محطة عكاز الغازية بمعدل 60 مقمق. وأضاف أن الوزارة تهدف من خلال العقد مع الشركة الأوكرانية الوصول إلى معدل 100 مقمق للمرحلة الأولى من 12 سنة، و400 مقمق خلال 4 سنوات، من خلال تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي. فيما قال مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن مشروع حقل عكاز الذي يمثل خطوة مهمة نحو استثمار الغاز، وخصوصاً في المنطقة الغربية، لما تحمله هذه المنطقة من مخزون غازي كبير، نعمل على استثماره بالشكل الأمثل، لرفد الشبكة الوطنية بطاقة غازية جديدة تسهم في دعم قطاع الطاقة في العراق وتعزز من الانتاج الوطني.