الكاظمي يوجه دعوة للعمال العراقيين بيومهم العالمي: توجهوا للقطاع الخاص

2024-05-01 14:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، دعوة الى جميع العمال العراقيين، فيما أكد أن التجارب الاقتصادية الرائدة دائماً ما لاحظت بناء القطاع الخاص وتطوّره. وقال الكاظمي في بيان تلقته الاقتصاد نيوز بمناسبة عيد العمال: أهنّئكم بعيدكم، متمنياً لكم دوام العزيمة والإصرار. هذا اليوم هو اعترافٌ إنسانيٌّ لجهودكم وتضحياتكم في مسيرة النهوض والبناء والإعمار على مدى التاريخ. وأضاف: أوجّه دعوةً صادقةً لجميع العاملين من أبناء شعبنا العظيم، وأخصّ بالذكر شبابنا المعطاء المندفع؛ عليكم بالقطاع الخاص، والتوجّه إلى ميادينه كافة، حماية للاقتصاد الوطني وإسهاماً في تطويره. وتابع الكاظمي: لا تنصتوا إلى دُعاة الوظيفة الحكوميّة، فآثار التضخم في عدد موظفي القطاع العام عكسيّة على الاقتصاد وعليكم، ولنقرأ سويّةً تجارب الآخرين، ومآلات أي تضخم مماثل ونتائجه. وبين رئيس الوزراء السابق، إن التجارب الاقتصادية الرائدة في عالمنا، دائماً ما لاحظت بناء القطاع الخاص وتطوّره، ورعاية الدولة ومؤسساتها وتحمّلها مسؤولية صياغة الرؤى ورسم الخطط اللازمة لهذا المسار. فالتكامل بينهما يحقّق نتائج مذهلة، وهذا يتطلب مبادرات وخطواتٍ جريئة، وبرامج ومشاريع إبداعية، يقودها شابات وشبّان، وهذا ليس ببعيدٍ عنكم أو صعبٌ عليكم. مسؤوليتكم بناء وطن مستقر واقتصاد مزدهر، لأجلكم ولأجل أولادكم.