شركات روسية تتوقف عن اعمار 7 معامل للزجاج والسيراميك في العراق

2024-05-01 14:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج، اليوم الاربعاء، عن توقف العمل بمشروع اعادة اعمار وتأهيل معامل الزجاج والسيراميك في مدينة الرمادي. وقال العوسجفي حديث تابعته الاقتصاد نيوز، ان سبعة معامل للزجاج والسيراميك في مدينة الرمادي، توقفت عن اعمارها وتأهيلها الشركات الروسية، بعد اندلاع حرب بلادها مع اوكرانيا. واضاف ان اتحاد الشركات الروسية اجرى محادثات مع شركات صينية لتكمل العمل بدلا عنها. وابرمت وزارة الصناعة قبل عامين عقد مع اتحاد الشركات الروسية لاعادة اعمار وتأهيل 7 معامل للزجاج والسيراميك في مدينة الرمادي بعد تدميرها من قبل ارهابي داعش.