المالكي يؤكد أهمية دعم العمال وإقرار التشريعات الكافلة لحقوقهم

2024-05-01 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، العمال العراقيين بمناسبة عيد العمال العالمي، مؤكداً على أهمية دعم هذه الشريحة وإقرار التشريعات الكافلة لحقوقهم.

وقال المالكي في تدوينة على منصة (x)، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في عيد العمال العالمي، أتقدم بحب واعتزاز إلى عمال العراق تكريماً لسواعد بذلت كل ما لديها من جهود لتحقيق نهضة الوطن وتقدمه".

وأضاف: "أيماناً بأهمية الدور الذي تقوم به القوى العاملة في العراق بقطاعيها العام والخاص، نجدد التأكيد على أهمية دعم هذه الشريحة وإقرار التشريعات الكافلة لحقوقهم".