2024-05-01 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد مقرب من التيار الوطني الشيعي، يوم الأربعاء، بأن قوات سرايا السلام قد أخلت المطعم التركي في منطقة باب الشرقي وسط العاصمة بغداد، وقامت بتسليم مسؤوليته إلى القوات الأمنية. وقال المحلل والباحث السياسي صفاء البغدادي، المقرب من التيار الوطني الشيعي، إن “عناصر سرايا السلام قاموا بتسليم المطعم التركي إلى القوات الأمنية”، مبيناً أن “مسؤولية […]

ظهرت المقالة سرايا السلام تخلي “المطعم التركي” وسط بغداد وتسلّمه للقوات الأمنية أولاً على Eishan.