العراق يستعد لاستثمار أكبر حقل غازي

2024-05-01 14:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد النائب مضر الكروي، اليوم الاربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أوفى بعهده حول الإسراع باستثمار اكبر حقل غازي في العراق. وقال الكروي في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن مجلس الوزراء في جلسته يوم امس الثلاثاء قرر المضي في توقيع عقد حقل المنصورية الغازي شرق ديالى بين وزارة النفط شركة نفط الوسط وائتلاف شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق بالأحرف الأولى، لافتا الى ان السوداني تعهد بالمضي في انهاء الإشكاليات التي تعترض تطوير واستثمار الحقل الذي يعد الأكبر على مستوى البلاد باحتياطاته. وأضاف الكروي، ان الحقل يمكنه من خلال المرحلة الاولى للإنتاج توفير الاكتفاء الذاتي من الغاز لتشغيل محطة المنصورية الغازية بطاقة تصل الى 700 ميكا واط و إمكانية دعم المحطات الأخرى في اطراف بغداد عبر أنبوب رئيسي يمتد من المنصورية الى محيط العاصمة، بالتالي خفض فاتورة الاستيراد بنسبة لا تقل عن 15. وأشار الى ان الاضطرابات الامنية اخرت ملف استثمار وتطوير حقل المنصورية الغازي، مستدركا بالقول لكن الوضع الان مختلف في ظل دعم شعبي لكل خطوات الحكومة في تطوير حقول النفط والغاز في ديالى والتي ستجعل المحافظة نافذة أخرى لدعم الاقتصاد الوطني مع إمكانية ولادة مشاريع تنموية كبيرة خاصة في البتروكيمياويات في ظل توفر كل الظروف المناسبة. وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته التي عقدت امس الثلاثاء، بالموافقة على توصية المجلس الوزاري للطاقة 24034 ط لسنة 2024، المتضمنة المضي في توقيع عقد حقل المنصورية الغازي بين وزارة النفط شركة نفط الوسط وائتلاف شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق بالأحرف الأولى.