2024-05-01 14:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رهنت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، تمديد الفصل التشريعي الحالي بوصول جداول موازنة 2024 الى البرلمان، والتي قالت إن العجز فيها "كبير جداً".

ومن المقرر أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي يوم الخميس المقبل الموافق 9 أيار 2024. وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري لوكالة شفق نيوز، إن "الفصل التشريعي لمجلس النواب لا ينتهي في حال ورود قانون الموازنة إلى المجلس، ويبقى الفصل مستمر حتى إقرارها".

وأوضح أن "الفصل التشريعي الحالي سينتهي يوم 9 أيار 2024، وفي حال وصول جداول الموازنة إلى البرلمان في الأسبوع المقبل، فإن رئاسة المجلس ستمدّد الفصل التشريعي".

وأضاف نوري، أنه "في حال عدم وصول جداول الموازنة إلى البرلمان فإن الفصل التشريعي للمجلس النيابي سينتهي في وقته المحدد".

ووصف نوري نسبة العجز في جداول الموازنة، بأنه "كبير جداً"، لافتاً الى أنه "سيتم إجراء تعديلات على جداول الموازنة في حال وصولها الى البرلمان من أجل تخفيض نسبة العجز إلى 50%".

وكان من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء في جلسة أمس الثلاثاء على جداول الموازنة لعام 2024، ويرسلها الى البرلمان بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، لكن المجلس لم يدرج ذلك على جدول أعماله.

ولم يتضمن بيان مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال جلسة الأمس، أي تفاصيل حول جداول موازنة 2024.

وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اتفق أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.