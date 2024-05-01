13 جامعة عراقية في تصنيف التايمز العالمي

2024-05-01 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، حصول 13 جامعة عراقية في تصنيف التايمز (Asia University Rankings 2024).

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية أعلنت نتائج نسخته للعام 2024 التي أجرت تقييماً لـ 739 جامعة على وفق منهجية تتضمن معايير ومؤشرات تتعلق بالتدريس وبيئة البحث وجودته والنظرة الدولية والصناعة".

وأضاف، أن "موقع التصنيف أظهر صعود مؤشر الجامعات العراقية إلى 13 مؤسسة تعليمية متنافسة بالقياس الى نسخة العام الماضي التي تضمنت ثماني جامعات فقط".

وتابعت أن "نتائج حصول الجامعة التكنولوجية حصلت على المرتبة (351-400) والقادسية (501-600) وبابل (501-600) وديالى (501-600) والنهرين (601+) والتقنية الوسطى (601+) والمستنصرية (601+) والأنبار(601+) وبغداد(601+) والبصرة (601+) وكربلاء (601+) والكوفة (601+) والموصل (601+)".

وتستند معايير التقييم إلى سبعة عشر مؤشراً تتوزع كالآتي:

-التدريس (24.5%) يتضمن سمعة التدريس 10% ونسبة الموظفين إلى الطلاب 4.5% ونسبة الدكتوراه إلى البكالوريوس 2% ونسبة الدكتوراه الممنوحة إلى أعضاء هيئة التدريس 5.5% والدخل المؤسسي 2.5%.

-البيئة البحثية (28%) يتضمن السمعة البحثية 15% والدخل البحثي 6.5% وإنتاجية البحث 6.5.

-جودة البحث (30%) يتضمن تأثير الاقتباس 7.5% وقوة البحث 7.5% والتميز البحثي 7.5% والتأثير البحثي 7.5%.

-النظرة الدولية (7.5%) يتضمن نسبة الطلاب الدوليين 2.5% ونسبة الموظفين الدوليين 2.5% والتعاون الدولي 2.5%.

-الصناعة (10%) يتضمن دخل الصناعة 5% وبراءات الاختراع 5%.

جدير بالذكر أن العراق حقق المرتبة 37 عالمياً في تصنيف التايمز للجامعات للعام 2024 من خلال تسجيل الجامعات العراقية تنافسها في التصنيف الذي قيم 2024 جامعة من 108 دول حول العالم.