2024-05-01 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من الإطاحة بضابط في شرطة محافظة كركوك، وضبطه متلبساً باقتراف جريمة الرشوة.



مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تلقَّى معلوماتٍ من أحد المشتكين تفيد بإقدام وكيل مدير مركز شرطة رحيم اوه في مركز المحافظة على ابتزازه ومساومته بطلب مبالغ ماليَّة.



وأردف مكتب الإعلام إنَّ فريق العمل المُؤلَّف من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، بادر - بالتنسيق مع مديريَّة الأمن والشؤون الداخليَّة - إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه. وتم الإيقاع به متلبِّـساً بتسلُّم مبلغ الرشوة؛ لقاء حسم الدعوى التحقيقيَّة الموجودة بعهدته.



وتابع إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ ماليَّة أخرى بحوزة المشكو منه قدرُها(٢٣٠٠ ) دولارٍ أمريكيٍّ، ومبالغ نقديَّـة أخرى تزيد على مليون دينارٍ.



ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات والمُتَّهم أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة؛ من أجل إكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم.





