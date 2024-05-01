جامعة ديالى تحتل المرتبة الثانية في تصنيف التعليم العالي العالمي لسنة 2024

2024-05-01 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

اعلنت رئاسة جامعة ديالى، اليوم الأربعاء (1 آيار 2024)، الحصول على المرتبة الثانية في تصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي العالمي للعام الجاري.

وقال رئيس جامعة ديالى تحسين حسين مبارك بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز وبحسب بيان تلقته "بغداد اليوم": نبارك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ووكيل الوزارة للشؤون العلمية حيدر عبد ضهد والأسرة الأكاديمية بهذا الإنجاز المتميز لجامعتنا".

وأضاف أن "جامعة ديالى حققت المرتبة الثانية محليًا بالتشارك مع جامعتي القادسية وبابل بعد تحقيق نتائج تنافسية اعتمدت على محاور عديدة أساسية تتضمن نوعية البحوث العلمية المنشورة في المستوعبات العالمية بوزن 34.7 % طرائق التدريس، التدريب الحديثة 32.2 %، نقل المعرفة، النظرة الدولية % 28.3، الصناعة % 20.5 والبيئة البحثية 10.1 بالمئة".

من جانبه أوضح مسؤول وحدة التصانيف العالمية في الجامعة خالد غضبان، أن" تصنيف التايمز البريطاني العالمي يكشف قوة التعليم العالي ويحتكم إلى معايير التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع والنظرة الدولية لتوفير المقارنات الأكثر شمولا وتوازنا".



