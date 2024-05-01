2024-05-01 15:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، الإطاحة بضابط في شرطة محافظة كركوك، وضبطه متلبساً باقتراف جريمة الرشوة.

وقال مكتب الإعلام بالهيئة، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تلقى معلومات من أحد المشتكين تفيد بإقدام وكيل مدير مركز شرطة رحيم اوه في مركز المحافظة على ابتزازه ومساومته بطلب مبالغ مالية.

وأضاف إن فريق العمل المؤلف من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، بادر - بالتنسيق مع مديرية الأمن والشؤون الداخلية - إلى نصب كمين محكم للمشكو منه. وتم الإيقاع به متلبـساً بتسلم مبلغ الرشوة؛ لقاء حسم الدعوى التحقيقية الموجودة بعهدته.

وتابع إن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية أخرى بحوزة المشكو منه قدرها(2300 ) دولار أمريكي، ومبالغ نقديـة أخرى تزيد على مليون دينار.

ونوه بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نفذتْ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات والمتهم أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة؛ من أجل إكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهم.