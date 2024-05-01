حازم تيموز: مواجهة نفط الوسط صعبة وهدفنا عبور منتصف الترتيب

2024-05-01 15:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد أمين سر نادي الحدود الرياضي حازم تيموز، أن صعوبة مواجهة نفط الوسط تكمن في كونه من الفرق التي تصارع من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط .

وقال تيموز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" مبارة الحدود أمام نفط الوسط لا تخلو من الصعوبة وتكمن أهمية المباراة وصعوبتها لكون الخصم من الفرق التي تصارع على البقاء وتسعى جاهدة للهروب من شبح الهبوط".

وأضاف تيموز أن" الفوز سيسهم في تعزيز ثقة الفريق بنفسه والنقاط الثلاث ستسعفنا في البقاء بدائرة المنافسة وعبور منتصف الترتيب الذي من المتوقع أن يشهد منافسة شرسة بين الفرق خصوصاً الأندية المتقاربة بالنقاط والمراكز "، مشيراً الى أن" الجهاز الفني يسعى الى تعويض المباراتين السابقتين أمام النجف وأمانة بغداد واللتين لم تظهران المستوى الحقيقي للفريق بسبب غياب العناصر المهمة مثل إبراهيم غازي وألكسندر يولي وباقر عطوان وكرار سالم ".

وتابع تيموز أن" الفترة الحالية تشهد ضغطاً واضحاً في المنافسة قبل فترة التوقف المقررة خلال شهر حزيران المقبل لذا نطمح لتقديم مستوى جيد واستغلال المباريات بشكل جيد لحجز مركز متقدم قبل نهاية الموسم المقبل.