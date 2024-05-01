الإمارات تشتري النفط العراقي الأرخص لزيادة صادراتها من "الخام الاغلى"

2024-05-01 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، ان الإمارات اشترت النفط العراقي الارخص سعرا لزيادة صادراتها من خامها الاغلى ثمنًا.

وقال المرسومي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، ان "شركة النفط الكبرى في الإمارات ( ادنوك )، اشترت شحنة تبلغ حوالي مليون برميل من خام البصرة الثقيل والارخص سعرا لغرض تكريرها في مصفاة الرويس الإماراتية التي تبلغ طاقتها التكريرية 900 الف برميل يوميا أي اكثر من ستة اضعاف طاقة مصفاة كربلاء".

وأضاف المرسومي، ان "هذه الخطوة تسمح ببيع المزيد من خامها (مربان) ذي القيمة الأعلى"، مبينا ان "خام (مربان) يعد أخف وزناً وأكثر حلاوة من معظم خامات الشرق الأوسط الأخرى، مما يعني أنه يتدفق بسهولة أكبر ويحتوي على نسبة كبريت أقل".

واكد ان "هذا يجعل من السهل تكريره ويسمح عادةً ببيعه بسعر أعلى".

يشار الى ان شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اشترت دفعة من النفط العراقي لأول مرة، من أجل زيادة صادراتها من النوع الممتاز، الذي يباع بسعر أعلى، ويزداد الطلب عليه في الولايات المتحدة والدول الآسيوية لمحتواه العالي من نواتج التقطير المتوسط، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وفي أوائل أبريل، نقلت السفينة "أورينت إم" من العراق نحو مليون برميل من نفط البصرة الثقيل إلى الإمارات العربية المتحدة، نقلاً عن وكالة "تاس الروسية للأنباء.

ووفقا لمصادر الوكالة، كانت الشحنة مخصصة لمصفاة أدنوك للنفط في الرويس.

وقامت الشركة الإماراتية في وقت سابق، بتحديث مصنعها في الرويس حتى تتمكن من معالجة درجات أثقل من النفط، بما في ذلك نفط البصرة العراقي.

جدير بالذكر، أن مصنع الرويس يستطيع معالجة أكثر من 900 ألف برميل من النفط يوميا لإنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات.