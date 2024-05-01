بلينكن يدعو للتوصل حالا لاتفاق هدنة بين حماس واسرائيل

2024-05-01 15:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء في تل ابيب تصميمه على التوصل حالا الى اتفاق هدنة بين اسرائيل وحماس على ان يكون مرفقا بالافراج عن رهائن، داعيا الحركة الفلسطينية الى قبول آخر اقتراح مطروح على الطاولة. وأعاد بلينكن التأكيد على معارضة واشنطن لشن هجوم إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة خلال محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تعهد بالمضي قدما بهذا الهجوم. وقال بلينكن خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ في تل ابيب "حتى في هذه الأوقات الصعبة، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم والتوصل اليه الآن، والسبب الوحيد لعدم حصول ذلك هو