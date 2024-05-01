وزير العمل يعلن زيادة رواتب العمال العراقيين المتقاعدين

2024-05-01 15:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الأربعاء، زيادة راتب العمال المتقاعدين 100 ألف دينار. وذكر بيان لوزارة العمل، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي يزف بشرى بمناسبة عيد العمال العالمي، بزيادة راتب العمال المتقاعدين 100 ألف دينار". وأشار إلى، أنه "سيتم التصويت على قرار زيادة راتب العمال المتقاعدين في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل". وهنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم ، عمال العراق والعالم بذكرى يومهم الأغرّ، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم وتكفل حقوقهم. وقال رئيس مجلس الوزراء، في تدوينة على منصة اكس: "نتقدّم بأطيب التهاني وأوفى التبريكات إلى العمال في العراق والعالم