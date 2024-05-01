جامعات عراقية في تصنيف التايمز العالمي

2024-05-01 15:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، حصول ثلاث عشرة جامعة عراقية في تصنيف التايمز (Asia University Rankings 2024). وذكر بيان للوزارة، أن "تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية أعلنت نتائج نسخته للعام 2024 التي أجرت تقييما لـ 739 جامعة على وفق منهجية تتضمن معايير ومؤشرات تتعلق بالتدريس وبيئة البحث وجودته والنظرة الدولية والصناعة". وأضاف، أن "موقع التصنيف أظهر صعود مؤشر الجامعات العراقية إلى ثلاث عشرة مؤسسة تعليمية متنافسة بالقياس الى نسخة العام الماضي التي تضمنت ثماني جامعات فقط". وتابعت ان "نتائج حصول الجامعات التكنولوجية حصلت على المرتبة (351-400) والقادسية (501-600) وبابل (501-600) وديالى (501-600) والنهرين (601+) والتقنية الوسطى (601+) والمستنصرية (601+)