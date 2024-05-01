ما أسباب انسحاب "سرايا السلام" من المطعم التركي؟

2024-05-01 15:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشف الباحث في الشأن السياسي المقرب من التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) مجاشع التميمي، اليوم الأربعاء (1 آيار 2024)، عن أسباب انسحاب "سرايا السلام" من المطعم التركي وسط بغداد.

وقال التميمي، لـ “بغداد اليوم"، إن "انسحاب سرايا السلام من المطعم التركي في بغداد جاء بتوجيه مباشر من زعيم التيار مقتدى الصدر"، مضيفا "أعتقد أن السبب الرئيس في هذا القرار جاء تماشياً مع مبادئ الصدر بضرورة أن تكون القوات الامنية العراقية هي من تمسك هذا المكان الذي أثير عنه الكثير".

وأضاف، أنه "على الرغم من أن سرايا السلام جزء من المنظومة الأمنية الرسمية لكن الصدر يريد أن يرفع عنه هذا الحرج بأن الصدريين يسيطرون على هذا المبنى الاستراتيجي لهذا تم تسليمه إلى القوات الامنية وباتفاق مع القيادة العامة للقوات المسلحة وبرغبة صدرية خالصة دون ضغط".

وبين الباحث في الشأن السياسي، أن "هذا الموضوع ربما له ارتباط مع بمشروع زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) مقتدى الصدر، الذي لم يعلن لغاية اليوم عنه والخاص بالعودة إلى المشهد السياسي ولاسيما وأن المشروع منذ العام 2021 كان بتحمل القوات المسلحة والأمنية مسؤولية فرض القانون بعيدًا عن الازمات".

وتابع المقرب من التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري): "نعتقد ان الصدر استطاع بهذا القرار منع حصول أي فتنة مستقبلية واليوم أصبح واضح أن القوات الأمنية هي من ستتحمل مسؤولية هذا المكان الذي ربما يتحول إلى مرفق عام".

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر أمني، بانسحاب عناصر "سرايا السلام" من المطعم التركي في ساحة التحرير في العاصمة بغداد.

والمطعم التركي الواقع في منطقة الباب الشرقي في العاصمة بغداد والمطل على المنطقة الخضراء، كان مقرًا لمحتجي تظاهرات تشرين عام 2019، وبعدها سيطرت عناصر من سرايا السلام على مبنى المطعم المهجور.







