انفجار عبوة على عمال بالكهرباء العراقية يعملون على خط الطاقة الاردني

2024-05-01 16:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة 4 أشخاص يعملون في وزارة الكهرباء العراقية بانفجار عبوة ناسفة أثناء عملهم بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "أربعة عاملين في وزارة الكهرباء أصيبوا نتيجة انفجار عبوة في منطقة عكاشات بالانبار أثناء العمل على مد خط نقل الطاقة من الأردن".

ووفقاً للمصدر، فقد جرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودشّن العراق، في 30 آذار 2024، الربط الكهربائي "العراقي - الأردني" بمرحلته الأولى، لصالح قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي البلاد.