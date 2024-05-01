التربية تعلن إنجاز أعمال لجنة احتساب الشهادات العليا للكوادر التعليمية

2024-05-01 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، أن لجنة احتساب الشهادات العليا للكوادر التعليمية أنجزت أعمالها، فيما أعلنت قرب عقد اجتماع مع هيئة الرأي للمصادقة على ضوابط احتساب الشهادات العليا.

وقال مدير عام تربية الرصافة الأولى رئيس لجنة احتساب الشهادات فلاح القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التربية وجه بتشكيل لجنة برئاستنا لاحتساب الشهادات العليا للكوادر التعليمية"، مؤكداً أن "اللجنة أكملت أعمالها، وستقر آلية احتساب الشهادات العليا قريباً خلال اجتماع هيئة الرأي".

وأضاف، أن "هناك الآلاف من التدريسيين حصلوا على شهادتي الماجستير والدكتوراه وينتظرون توصيات اللجنة، كما أن هناك حالات كثيرة ومتشعبة من الذين أكملوا دراستهم خارج العراق".

وأشار إلى أن "اللجنة وضعت مجموعة من الضوابط الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وبعد مصادقة هيئة الرأي ووزير التربية، سنعلن عن تلك الضوابط والتعليمات".