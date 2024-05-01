سابك السعودية تعود للربحية بالربع الأول مسجلة 250 مليون ريال

2024-05-01 16:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك للربحية في الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 250 مليون ريال حوالي 67 مليون دولار، وهو ما جاء أقل كثيرا من التوقعات البالغة 556 مليون ريال، وذلك بعد أن خسرت في الربع الأخير من العام الماضي حوالي 1.73 مليار ريال. وعلى أساس سنوي جاءت أرباح سابك في الربع الأول أقل بأكثر من 62 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب إفصاح الشركة للسوق السعودية الأربعاء. وبالنسبة لإيرادات الشركة في الربع الأول فقد سجلت 32.7 مليار ريال بانخفاض سنوي حوالي 10.3 بالمئة، كما أنها أقل بنحو 6.7 بالمئة مقارنة بالربع السابق. وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح على أساس فصلي، يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 4 بالمئة وارتفاع نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة وانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بفضل جهود الشركة المستمرة لاحتواء التكاليف. وتعليقا على نتائج الأعمال، قال الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الرحمن بن صالح الفقيه: شهد الربع الأول من هذا العام تحسنا عالميا وإقليميا في أسعار المنتجات البتروكيماوية الرئيسة مدفوعا بشكل رئيسي بتحسن الطلب والاضطرابات اللوجستية. وأضاف: ما زال السوق يواصل النمو في ظل الطفرة الأخيرة في استثمارات الطاقة الإنتاجية التي نتج عنها فائض في المعروض أسهم بدوره في ضغوط كبير ة على صناعتنا. ومن المتوقع أن تظل الفجوة بين زيادة المعروض ونمو الطلب المعتدل قائمة على مدار عام 2024. وفي تقرير منفصل عن نتائج الأعمال قالت سابك إن سوق البتروكيماويات العالمي شهد بعض المؤشرات الإيجابية خلال الربع الأول رغم أنه لا يزال تحت الضغط وقد أدى ارتفاع الطلب على المنتجات البتروكيماوية إلى جانب انكماش المعروض إلى زيادة متوسط سعر البيع بنسبة 5 بالمئة على أساس ربع سنوي. الجدير بالذكر أنه في الربع الأخير من 2023 تم تسجيل عمليات غير متكررة بصافي مبلغ 1.3 مليار ريال سعودي والمتعلقة بشكل رئيسي بتسجيل مخصصات انخفاض في القيمة وشطب لبعض الأصول الرأسمالية والمالية ومخصصات من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا ومن مكاسب إعادة تقييم مشتقات مالية متعلقة بالعقود الآجلة لبعض المشاريع المشتركة، بحسب إفصاح الشركة.