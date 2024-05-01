التواصل الإلكتروني الحكومي يطلق حملات إنسانية وخدمية في الأنبار

2024-05-01 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس فريق التواصل الإلكتروني الحكومي عمار منعم، اليوم الأربعاء، إطلاق حملات إنسانية وخدمية في محافظة الأنبار.وقال منعم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم إطلاق حملات إنسانية وخدمية في محافظة الأنبار وهي (بين أهلنا، العراق هويتي)، وذلك لتعزيز الخدمات لأبناء المحافظة".وأضاف البيان، أن "منعم التقى نائب المحافظ للشؤون الإدارية ياسر رشيد المهنا وعددا من المديرين العامين ومسؤولي الدوائر الخدمية وقدم شرحا مفصلا عن عمل وأهداف الفريق وحملاته مع بيان المحافظات المستفيدة من الحملات".وتابع البيان، أنه "تم عقد اجتماع موسع في مجلس محافظة الأنبار لعدد من ممثلي الوزارات والجهات القطاعية ومنظمات المجتمع المدني، وتم وضع الآليات المناسبة للشروع بالعمل الميداني لتشخيص كل الحالات الإنسانية وتدوين المناشدات وإجراء الكشف الميداني من أجل تقديم الخدمات لكل المواطنين في المحافظة".وأشار، إلى أنه "تم تقديم الخدمات في المجمع الحكومي منطقة 7 كيلو لأكثر من 500 مستفيد من خلال توزيع سلات غذائية وألبسة للأطفال بواقع 250 سلة فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية من خلال العيادات المتنقلة كذلك تقديم الاستشارات الطبية من خلال أطباء وزارة الصحة فضلاً عن تسجيل عدد من المواطنين للشمول بالرعاية الاجتماعية".