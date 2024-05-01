عمال العراق ينتظرون "رواتب الرعاية".. 90% منهم تحت خط الفقر والمعامل متوقفة

2024-05-01 17:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

يستقبل عمال ديالى عيدهم العالمي اليوم الاربعاء (1 ايار 2024)، بعبارة "لا جديد" مع فقدان الأمل بالحصول على الحقوق شأنهم بذلك شأن جميع العمال في العراق.

رئيس اتحاد نقابات العمال في ديالى ثائر السلطان أكد في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "90% من العمال تحت خط الفقر لذا لجأ الكثير منهم الى برنامج الرعاية الاجتماعية في محاولة يائسة لطلب المساعدة بعدما اغلقت ابواب المصانع والمعامل وسرحت عمالها".

واضاف، ان "الصناعة العراقية تتعرض الى مؤامرة مقصودة الاهداف وما نراه بان هناك من لا يريد ان تكون هناك اي تنمية في البلاد لإدامة زخم الاستيراد والاعتماد على الاستيراد في تغطية الاحتياجات اي نتحول الى سوق استهلاكية لبقية الدول".

اما النائب سالم العنبكي فيرى أن "واقع الصناعة في العراق مؤلم مع الاحصائيات الكبيرة بعدد المعامل والمصانع المتوقفة على مستوى البلاد، مؤكدا أنه "لا يمكن تحقيق اي خطة تنموية حقيقية دون صناعة تنتج".

وأضاف العنبكي في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "توقف عجلة الانتاج في الالاف من المعامل بعد 2003 يحتاج الى اعادة نظر وخطة معالجة حقيقية لبيان الاسباب التي تعرقل احياء خطوط الانتاج".

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي باسم الربيعي الى أن "في ديالى هناك من 300-400 معامل ومصنع توقف عن العمل بعد 2003 بعضها مصانع مشهورة بغزارة الانتاج ومنها الالبان وكانت تحقق الاكتفاء على مستوى المحافظة وتدعم محافظات اخرى لافتا الى ان توقفها تسبب في تسريح الالاف من العمال".

وبين في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "هناك اشبه بما يسمى فيتو غير معلن لحجب اصوات المصانع في العراق وهذا ما يفسر بقاء الالاف من المصانع والمعامل متوقفة عن العمل والاعتماد بشكل شبه كلي على الاستيراد".