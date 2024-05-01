الإطاحة بأحد مروجي المخدرات في صلاح الدين

2024-05-01 17:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأحد مروجي المخدرات ومطلوب آخر وفق المادة "430" في محافظة صلاح الدين.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من استخبارات اللواء التاسع ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المروجين للمخدرات في محافظة صلاح الدين".وأضاف، أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية مشتركة مع مكافحة المخدرات في قضاء الدور، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المروجين للمخدرات".وأشار، إلى أن "قوة من اللواء وبالاشتراك مع أمن صلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (م,ز ,ك) والمطلوب وفق المادة "430" من قانون العقوبات، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقلين".