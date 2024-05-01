الدفاع المدني تخمد حريقا بمخازن تجارية شمال بغداد

2024-05-01 17:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع بمخازن تجارية وإنقاذ أخرى مجاورة شمال بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل ثلاثة مخازن مشيدة من البلوك ومسقفة بألواح "الجينكو" متخذة لخزن المواد الغذائية والملابس في منطقة التاجي شمال بغداد".وأوضحت، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها من مخازن أخرى، ونجحت بالدخول وسط تلك المخازن المحترقة لتحكم سيطرتها الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وتابعت، أنه "على إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".