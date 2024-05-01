2024-05-01 17:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 12.3 بالمئة بنهاية شباط الماضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام، الأربعاء. وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.864 مليار درهم في نهاية شباط الماضي، مقارنة بنحو 15.910 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل أكثر من 1.95 مليار درهم. وأوضحت البيانات، أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، انخفض على أساس شهري بنحو طفيف بلغت نسبته 0.32 بالمئة، مقارنة بنحو 17.92 مليار درهم في يناير السابق . يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية مرتفعا إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018. ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.