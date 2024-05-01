جريمة قتل ثانية في بغداد خلال أقل من ساعة

2024-05-01 17:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024)، بمقتل مواطن بنيران مجهولين وسط العاصمة بغداد، في حادثة هي الثانية خلال الساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع لاندكورز، فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الغزالية، ما اسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار".

واضاف، ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادثة جنائية بداعي الثأر".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكر مصدر امني لـ"بغداد اليوم"، ان "نزيلاً قتل على يد صاحبه في فندق (الضهران) في السعدون".

أفادت وزارة الداخلية بأنَّ ستراتيجيتها وخطتها التي وضعتها لحصر السلاح المنفلت عبر إجراءات الشراء من المواطنين مستمرة إلى نهاية العام الجاري 2024، وأنه بعدها سيتم التعامل وفق القانون مع "السوق السوداء" بطرق أخرى، بينما انتقد خبراء أمنيون إجراءات الوزارة، وأكدوا أنها تسببت بارتفاع أسعار السلاح، مطالبين بتشديد عقوبات الحيازة والاتجار بالسلاح غير المرخص لتكون بمثابة رادع حقيقي.



