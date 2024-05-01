2024-05-01 17:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024)، بوقوع جريمة قتل داخل فندق في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "نزيلاً قتل على يد صاحبه في فندق (الضهران) في السعدون".

يشار الى ان الجريمة تتزامن مع ما تشهده منطقة السعدون والبتاوين من عملية أمنية أطلقتها وزارة الداخلية، فجر الخميس الماضي وعدتها "الأكبر منذ سنوات".

وقال وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ان "القوات الأمنية فرضت سيطرتها على منطقة البتاوين وسط بغداد".