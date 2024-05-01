2024-05-01 17:54:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، عن أخبار غير سارة بعدما أطلق تحذيرًا جديدًا بوقوع زلازل في الأمريكيتين (الشمالية والجنوبية). يوم الجمعة الماضي، أفاد فرانك هوغربيتس بوجود نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها، وضربت فعلًا زلازل تايوان واليابان وإندونيسيا، بعد ساعات. واليوم الأربعاء، كتب في منصة “إكس”: “لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية […]

ظهرت المقالة توقّعَ زلزال تركيا المدمّر.. خبير هولندي يحذّر: التقلبات الجوية تشير إلى اضطرابات زلزالية مقبلة أولاً على Eishan.