2024-05-01 17:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أثار ما يبدو أنها ابتسامة من الطالبة آية هاني المعروفة إعلاميًّا بـ”طالبة طنطا” أثناء سماعِها الحكم عليها بالإعدام، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إذ تساءل متابعون عن سبب ابتسامتها رغم المصير الذي ينتظرها من الموت المحتم بعد الحكم! وقضت محكمة الجنايات في مصر، أمس الثلاثاء، بالإعدام شنقًا للفتاة المعروفة إعلاميًّا بـ”طالبة طنطا”، […]

ظهرت المقالة “قطعت صديقتها بسبب هاتف”.. ابتسامة طالبة أثناء الحكم عليها بالإعدام تثير الجدل أولاً على Eishan.