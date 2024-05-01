شلل تام وغرق شامل لأغلب الشوارع المحيطة بالمنطقة الخضراء

2024-05-01 18:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شهدت مناطق وسط وغربي العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، (1 آيار 2024) شللاً شبه تام لحركة السير والمرور.

وتزامن التوقف بحسب ما رصدته عدسة "بغداد اليوم"، في تقاطع المنطقة الخضراء وشارع مطار بغداد ومنطقتي اليرموك والبياع مع هطول أمطار أحياناً غزيرة في العاصمة بعد ظهر اليوم.

وأختنقت الشوارع بالعجلات خاصة في طريق سريع القادسية ونزلة شارع المطار، بسبب غرق الطرقات بمياه الأمطار مع ذروة نهاية الدوام الرسمي.







