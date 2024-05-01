2024-05-01 18:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبرمت الهيئة العامة للجمارك العراقية ونظيرتها الإيرانية، يوم الأربعاء، اتفاقاً جديداً لتسهيل التجارة الثنائية في إطار اتفاقيات جمركية بين البلدين.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن مدير الهيئة العامة للجمارك العراقية حسن حمود حساني، ومساعد وزير الاقتصاد الإيراني المدير العام لمصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر، أبرما الاتفاق الجديد.

وقال المدير الجمارك العراقية، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد أهم الشركاء التجاريين للعراق، وأدرج تطوير العلاقات التجارية بين البلدين كأحد أولويات بلاده.

وأعرب عن ارتياحه لتعزيز التعاون الجمركي بين بغداد وطهران، معرباً عن أمله في متابعة القضايا المشتركة مع استمرار التعاون وتبادل وجهات النظر.

ووعد حساني بمواصلة التنسيق بين حكومته وحكومة إقليم كوردستان من أجل تطبيق الوحدة الجمركية في هاتين المنطقتين.

وضمن تأسفه لظاهرة تهريب الوقود في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، أعلن حساني عن أن استعداد الجمارك العراقية للتعاون مع الجانب الإيراني في حل هذه المشكلة.

من جانبه، قال رضواني فر إن الشريط الحدودي المشترك، بما في ذلك خمس محافظات أساسية متاخمة لحدود البلدين، قد ضاعف أهمية التجارة الثنائية وساهم في ترسيخ علاقات أعمق وأكثر شمولاً، وجعل التنسيق والتعاون أكثر ضرورة بين البلدين.

ولفت إلى إمكانية أن تساهم الاجتماعات الحدودية المنتظمة بين مديري الجمارك الحدودية في البلدين في فعالية هذا التعاون؛ معرباً عن الاستعداد التام للجمارك الإيرانية لتبادل المعلومات الجمركية مع الجمارك العراقية من أجل تسهيل وتطوير التجارة بينهما.

وأعلن استعداد إيران لتبادل المعلومات بما يتماشى مع تطوير بطاقة النقل البري الدولي "TIR" وكذلك تنفيذ التسجيل الإلكتروني مع الجانب العراقي.

واعتبر أن استمرار المشاركة والتنسيق في الإجراءات والسياسات وتطبيق أساليب مماثلة في المعابر الحدودية المختلفة وكذلك تكييف أيام وساعات العمل لجمارك البلدين، سيكون مفيداً وسيعزز التجارة ويقلل من إرباك التجار ورجال الأعمال في البلدين.

وطالب رضواني فر بالإسراع في الإبلاغ عن التعديلات والتغييرات في الإجراءات والأنظمة الجمركية في البلدين.

وتطرق الجانبان إلى مواضيع عديدة أخرى، منها مفاوضات لتوقيع اتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين البلدين بهدف تسهيل التبادل الإلكتروني للمعلومات الجمركية وتقديم التسهيلات في أداء الإجراءات الجمركية على الحدود المشتركة بين البلدين، الموافقة حول توقيع اتفاقية تسهيل عمليات تسفير السيارات لفترات مؤقتة بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تناول القاء مباحثات حول إنشاء موقف مخصص لوقوف السيارات خارج الحدود الجمركية بين البلدين تفادياً للمخاطر الناجمة عن توقف الشاحنات المحملة بمواد الوقود في المنطقة الحدودية، إنشاء ممثليات لهيئات إصدار أذونات دخول البضائع وفقا للمعايير المعتمدة والمتداولة، وايضا مجالات الصحة والحجر الصحي والمنظمات ذات الصلة في الجمارك الحدودية العراقية.