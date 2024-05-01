2024-05-01 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، "تحييد" عنصرين بحزب العمال الكوردستاني، بغارة جوية نفذت شمال إقليم كوردستان العراق.

وذكرت الوزارة في تدوينة لها على منصة إكس، أن "العنصرين جرى استهدافهما عن طريق الضربات الجوية في منطقة متينا، ضمن إقليم كوردستان".

وأضافت أن "المعركة ضد حزب العمال ستستمر بشكل فعال وحاسم".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر عسكري، وكالة شفق نيوز، بأن الطائرات الحربية التركية نفذت خمس غارات جوية متتالية على مواقع تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية شمال دهوك.

وأوضح المصدر، أن الهجمات كانت عنيفة حيث استهدفت مناطق متعددة بما في ذلك محيط قرية كوهرزي وبلافة، بالإضافة إلى وادي سركلي ما تسبب في حالة من الهلع بين سكان القرى والمنطقة بشكل عام.