2024-05-01 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ برايات ولافتات حمراء، انطلق العشرات من العمّال من الجنسين ومختلف الأعمار بمدينة السليمانية، يوم الأربعاء، في مسيرة عمالية تجوب شوارع المدينة لإحياء الأول من أيار يوم العمال العالمي.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، نظم عدد من النقابات تجمعات ومسيرات بمدينة السليمانية دعما للطبقة العمالية، وسط مطالب للحكومة بالاستجابة لحقوق العمال.

وأضاف أن المسيرات تخللت، شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية، وزيادة الأجور وتحسين شروط وظروف العمل.

كما ورفع المشاركون في المسيرات شعارات تطالب بتوزيع عادل لثروات البلاد، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين ظروف العمال.

وبدوره قال حسن محمود عضو لجنة الأول من أيار في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "الهدف من هذه المسيرة إيصال صوت العمال عن طريق البيانات العمالية وعن طريق وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الحدث"، مؤكدا أن "لجنة الأول من أيار تضم عدداً من الأحزاب اليسارية والمنظمات العمالية والشخصيات المهمة بالشأن العمالي".

وأشار إلى أن "وضع العمال في تراجع ملحوظ ليس فقط في كوردستان بل في جميع أنحاء العراق وهذا وضح من خلال التقارير العمالية التي تأكد موت وإصابات عشرات العمال في مواقع العمل وإهمال حقوقهم أثناء وبعد العمل، مطالبا من الجهات الحكومية والمسؤولية العمل على تحسين حال العمال".

وأكدت نقابة العمال في السليمانية، اليوم الأربعاء، أن تجاهل قواعد السلامة المهنية سبب أساس لزيادة حالات وفاة العمال بالحوادث في مواقع العمل، فيما أوضحت أن ذلك بات يشكل ثقافة وسط العمال.

وقال رئيس النقابة جالاك رؤوف في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز بها بمناسبة عيد العمال إن "نسبة الوفيات والإصابات في صفوف العمال في تزايد مستمر"، مبينا أن "24 عاملا لقوا حتفهم خلال العام المنصرم، والعام الحالي شهد لحد الآن وفاة 7 عمّال في حوادث وقعت أثناء العمل".

وأضاف أن "أكثر حالات الوفاة سجلت بين عمال البناء، والأسباب الرئيسية للوفاة تتعلق بإهمال أصحاب العمل لشروط السلامة وعدم إلزام العمال باستخدام أدوات السلامة المهنية".

وحذر جالاك من أن "إهمال عمال البناء لمعدات الوقاية والسلامة الفردية بات ثقافة سائدة"، مؤكدة أن "نقابة العمال وحتى الحكومة لم تتمكن رغم جهودها من توعية عمال البناء بضرورة التقيد بإجراءات السلامة المهنية، بالمقابل نرى عند عمال المصانع والمعامل تقييدا كاملا بتلك الإجراءات بل يشترطون توفرها بمواقع العمل".