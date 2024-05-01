الصناعة توضح تفاصيل مشروع الصب المستمر

2024-05-01 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، تفاصيل عمل مشروع الصب المستمر، وفيما أشارت إلى أنه سيحول السكراب إلى "شيش" التسليح يدخل بعملية البناء، أكدت أنه سيعمل بطاقة 600 ألف طن سنويا.وقال مدير عام الشركة العامة للصناعات الفولاذية في وزارة الصناعة والمعادن أحمد حامد زين الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "افتتاح مشروع الصب المستمر في وزارة الصناعة والمعادن من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعد حدثاً مميزا في تاريخ الصناعة العراقية؛ لما يشكله من أهمية لدعم عملية البناء والإعمار".وأوضح، أن "المعمل سيقوم بتحويل مادة السكراب بأكداسها الكبيرة جدا إلى مادة عروق حديدية من الممكن استخدامها كمادة أولية في إنتاج شيش التسليح الذي سيكون بالمرحلة الثانية من هذا المعمل نفسه و بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويا".وأضاف، أن "هذا المعمل تم إقامته وفق عقد مشاركة مع القطاع الخاص وساهم فيه بمبالغ طائلة جدا وبتكنولوجيا حديثة، وإنشاؤه راعى الظروف البيئية حيث تم ربط أكبر وأحدث منظومة لسحب الغبار في العمل".من جانبها، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم اليوم وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتاح مشروع الصب المستمر في وزارة الصناعة والمعادن بالشركة العامة للصناعات الفولاذية"، مبينة، أن "المشروع متوقف منذ سنوات طويلة وتم افتتاحه اليوم بالشراكة مع شركة نور صوي التركية".وأكدت، أن "الوزارة وفي ضوء البرنامج الحكومي تركز على الصناعات الإستراتيجية ومن ضمنها مشروع الصب المستمر الذي ينتج العروق الحديدية (البلت) التي تستخدم مادة أولية لإنتاج حديد التسليح وهو مكمل لمشروع الدرفلة الذي تم افتتاحه في البصرة".ولفتت، إلى أن "المرحلة الثانية من هذا المشروع ستكون مرحلة الدرفلة التي أعلن عنها وزير الصناعة".