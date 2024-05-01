هل تبدأ رحلة هبوط بتكوين إلى 50 ألف دولار؟

2024-05-01 19:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

في وقت تشهد سوق العملات المشفرة تباطؤاً في النمو، وفيما تشهد الأسواق على رحلة هبوط عملة البتكوين في الأيام الأخيرة، يقول بنك ستاندرد تشارترد إن رائدة العملات المشفرة، ستنخفض بنسبة 13 إلى 50 ألف دولار بعد انخفاضها إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي مع تباطؤ محركات الاقتصاد الكلي. في الواقع هناك جملة عوامل تساعد على مثل هذه التوقعات، أهمها ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم. وأدت الظروف المتدهورة إلى إضعاف ارتفاع عملة البتكوين، حيث أدى انخفاض هذا الأسبوع إلى أقل من 60 ألف دولار إلى وضعها في طريقها إلى نطاق سعري أقل. وفقاً لتعليق من Standard Chartered، يمكن أن يصل أقل مستوى منخفض لسعر العملة المشفرة إلى 50000 دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 13 عن المستويات الحالية. اعتباراً من الساعة 9 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء الأول من شهر مايو أيار، تمّ تداول عملة البتكوين بسعر 57.387 دولاراً. في هذا السياق، كتب رئيس أبحاث العملات الأجنبية جيف كيندريك، الأربعاء، أن الدافع وراء هذا الانخفاض هو كل من العملات المشفرة والاقتصاد الكلي. ومن بين هذه العوامل تقلص الاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين، وهي الصناديق التي أثارت الارتفاع لأول مرة في بداية العام. وقال: فيما يتعلق بالعملات المشفرة، لدينا الآن خمسة أيام متتالية من التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الولايات المتحدة، والأهم من ذلك، أننا الآن أقل من متوسط ​​سعر شراء صناديق الاستثمار المتداولة البالغ حوالي 58 ألفاً. وتابع هذا يعني أن أكثر من نصف مراكز صناديق الاستثمار المتداولة الفورية تختنق تحت الماء، وبالتالي يجب أخذ خطر تصفية بعضها في الاعتبار أيضاً. لم تحصل صناعة العملات المشفرة على أي دفعة دعم من إعلان هونغ كونغ، يوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق ستة صناديق استثمار متداولة للبتكوين والإيثريوم. بهذا الشأن، قال كيندريك إن معظم الأخبار ركزت على انخفاض حجم دوران الصناديق، على الرغم من أن مراكز أصولها الصافية كانت واعدة. وأشار إلى أن انخفاض السيولة في الولايات المتحدة، والذي تراجع بسرعة منذ منتصف أبريل نيسان، يؤثر أيضاً على عملة البتكوين. وقال كندريك: بالطبع السيولة مهمة، وفي ظل بيانات التضخم الأميركية القوية وانخفاض احتمال قيام الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، فإن الأمر هام جداً في الوقت الحالي. لكن هذه النظرة المتشائمة لا تعني أن بنك ستاندرد تشارترد يرى في التعامل مع عملة البتكوين أمر سيئ، وهو الذي توقع منذ فترة طويلة أن ترتفع البتكوين إلى 150 ألف دولار بحلول نهاية هذا العام. ومنذ أسبوع، نشر كندريك مذكرة كرّر فيها السعر المستهدف، على الرغم من ضغوط الاقتصاد الكلي المتزايدة. وفيما يشير إلى أن رحلة هبوط العملة المشفرة قد يكون مرحلياً، أبدى تفاؤلاً لحدث التنصيف الأخير لعملة البتكوين، والذي من شأنه أن يقلل من كمية العرض المنتج، وبالتالي تقليل مقدار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة اللازمة للحفاظ على ارتفاع الأسعار. وفي كلام داعم لحفاظ العملة المشفرة على قوتها، صرح أحد داعمي العملات المشفرة، مايك نوفوغراتز، في شهر مارس آذار، أنه من غير المرجح أن تنخفض عملة البتكوين إلى أكثر من 50000 دولار مرة أخرى، حيث أن الارتفاع الأخير كان مدفوعاً بدرجة أقل بعوامل الاقتصاد الكلي، ولكن باعتماد المستثمرين للعملات المشفرة. واختبر أنه إذا قاربت بتكوين مثل هذا السعر أي 50000 دولار، فقد يكون أمر مؤقت يسبق ارتفاعات أقوى.