زيادة كبيرة في مخزونات النفط الأميركية بأكثر من 7 ملايين برميل

2024-05-01 19:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صدرت بيـانات مخزونات النفط الأميركية لتسجل زيادة هائلة بأكثر من 7 ملايين برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 2.3 مليون برميل. وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن زيادة مخزونات النفط بواقع 7.265 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع بنحو 2.300 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة انخفاض بواقع 6.368 مليون برميل. إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي إلى أقل من 81 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي من الخسائر، حيث أثرت الآمال بوقف إطلاق النار في غزة والمخاوف المتزايدة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الأسعار.