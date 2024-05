2024-05-01 19:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وجه مسؤول اتحاد العمال في ذي قار هشام العبادي، اليوم الاربعاء، التهنئة للعمال بمناسبة اليوم العالمي لهم، فيما أشار الى أن اتحاد عمال ذي قار يسعى وبكل جهده للحصول على كامل حقوق الطبقة العاملة في المحافظة. وأكد العبادي في لقاء له لإذاعة الناصرية أن “طبقة العمال لازالت...

The post اتحاد نقابات عمال ذي قار لـ”إذاعة الناصرية”: عازمون على استحصال حقوق الطبقة العاملة بالكامل appeared first on شبكة اخبار الناصرية.