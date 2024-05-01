صلاح الدين تفتح موقعين إضافيين لاستقبال كميات الحنطة المسوقة

2024-05-01 19:48:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديافتتح فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، موقعين إضافيين؛ لاستقبال كميات الحنطة المسوقة، فيما توقعت بلوغ الإنتاج هذا العام مليون طن.وقال مدير فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين دحام علي أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "عملية تسويق واستلام محصول الحنطة بدأت منذ 27 نيسان الماضي في مجمعي حبوب سامراء والعلم والدور وبيجي".وأضاف، "تم اليوم افتتاح مجمع حبوب الإسحاقي وصومعة تكريت كموقعين إضافيين"، مشيرا، إلى أن "مؤشرات الحصاد هذا العام تبشر بخير، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المحافظة من الحنطة إلى مليون طن".ونبه، إلى أن "الاستعدادات لاستلام الحنطة كانت جيدة من الناحيتين الإدارية والفنية وتوزيع الكوادر والفاحصين قبل موسم التسويق من خلال التعاون مع القسم الهندسي وقسم التسويق والقسم المالي في الشركة العامة لتجارة الحبوب"، لافتا إلى، "إشراف مديري الأقسام على مواقع الفروع في المحافظة، ولا توجد أي معوقات في مواقع الاستلام".ولفت إلى، "التزام وزارة التجارة ودعمها للفلاحين من خلال استلام جميع الكميات المسوقة وتسليم المستحقات"، مبينا، أن "التخصيصات المالية بلغت 63 مليار دينار وتم حتى الآن استلام أحد عشر طنا من الحنطة، وهناك 7 مواقع لاستلام المحصول في المحافظة وسيتم أيضا فتح صومعة في الشرقاط وأخرى في الطوز".