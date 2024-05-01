رئيس الوزراء يؤكد لمحافظ صلاح الدين نهج الحكومة في دعم جميع الحكومات المحلية

2024-05-01 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعشدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على مراعاة المناطق الهشة في محافظة صلاح الدين ودعمها بالمزيد من المشاريع الخدمية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل محافظ صلاح الدين بدر محمود فحل"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في محافظة صلاح الدين، وأبرز المشاريع التي يجري تنفيذها في أقضيتها ونواحيها، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات التي من شأنها أن ترتقي بواقع المحافظة عموماً".وأشار السوداني، بحسب البيان إلى "نهج الحكومة في دعم جميع الحكومات المحلية"، مشدداً على "ضرورة أن تبذل حكومة محافظة صلاح الدين أقصى الجهود، في تنفيذ البرامج والخطط التي تلبي حاجة المواطنين الفعلية، والالتزام بمحاور البرنامج الحكومي في تنفيذ المشاريع، وترتيب أولوياتها، بمراعاة المناطق الهشة ودعمها بالمزيد من المشاريع الخدمية، التي تسهم في تحسين أوضاعها، وتعزيز أمن المحافظة عموماً، واستقرارها".