الذهب يستعيد بعض مكاسبه مع تحول التركيز إلى اجتماع الفيدرالي

2024-05-01 19:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انتعشت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم. ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2307.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت الأسعار بما يصل إلى اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية. غير أن العملة الخضراء انخفضت 0.2 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو ستة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضا عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات. وارتفعت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2318.50 دولار للأونصة. وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولارا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل. وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأميركي الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة. ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 26.54 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 957.70 دولار، واستقر البلاديوم عند 947.75 دولار.